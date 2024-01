Dalla polizia locale quaranta multe al giorno

Cattolica ha festeggiato San Sebastiano, patrono della polizia locale, con una messa a San Pio V a cui hanno preso parte la sindaca Franca Foronchi, l’assessore alla Polizia municipale Claudia Gabellini, l’assessore ai Servizi socio-sanitari Nicola Romeo e tutte le autorità locali. In tale occasione è stato presentato il report dell’attività della Polizia Locale del 2023. In aumento controlli e multe rispetto allo scorso anno, mentre calano i sinistri stradali più gravi, quelli che hanno determinato vittime con lesioni importanti o provocati da conducenti risultati sotto effetto di sostanze stupefacenti o di alcol.

"Nel 2023 sono stati allestiti 112 posti di controllo, mentre sono 14.732 i verbali staccati per violazioni al codice della strada (una media di 40 multe al giorno, ndr) – spiega l’amministrazione comunale – Sono 134 gli incidenti stradali avvenuti nel territorio di Cattolica. Oltre 268 gli uomini e donne al volante sottoposti all’etilometro o al pretest. Il totale dei punti accertati da decurtare dalle patenti dei trasgressori sono state 1.423. Cinque invece le patenti ritirate e 19 i veicoli sottoposti a sequestro amministrativo. Si sono fermati a quota 8 i trattamenti e gli accertamenti sanitari obbligatori". Ed ancora: "Sul fronte dell’attività amministrativa, commerciale e di polizia giudiziaria – prosegue l’amministrazione comunale – il bilancio conta 26 verbali in materia di commercio e pubblici esercizi commerciali che hanno determinato un incremento delle regolarizzazioni delle occupazioni di suolo. Intenso è stato il controllo degli agenti su attività commerciali in sede fissa e su aree pubbliche (mercato settimanale, mercatini estivi) e sulle attività ricettive".

Soddisfazione a Palazzo Mancini per l’intenso operato e per i numeri importanti delle varie attività di controllo: "Quello della Polizia locale si conferma un servizio centrale per la collettività – spiega l’assessore alla Polizia municipale Claudia Gabellini – Le attività del corpo sono complesse e attraversano tutti i settori, dai servizi sociali, al Suap, alla finanza e patrimonio e tanti altri. Sono una delle forze più a diretto contatto col cittadino. Quindi per noi è importante che siano ben coordinate. Rapporti che richiedono grande professionalità. Per questo puntiamo molto sulla formazione la nostra amministrazione, la sicurezza è un punto fondamentale e prioritario".

Luca Pizzagalli