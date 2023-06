Dalla stazione alla Fiera Col Metromare in 9 minuti

In nove minuti dalla stazione di Rimini alla fiera, e ogni 5 minuti un nuovo mezzo a disposizione. Nel conquistare un nuovo step verso il traguardo del quartiere fieristico, il Metromare mostra i muscoli. Ovvero, i numeri. L’altra sera, con 22 voti a favore, 2 contro e 5 astenuti, il consiglio comunale ha approvato il secondo stralcio del progetto, investimento da 54 milioni di euro (60 Iva compresa) interamente finanziato dal Pnrr. Il prolungamento alla fiera, spiega l’amministrazione, consente di "creare un asse portante del trasporto pubblico rapido, sicuro, affidabile ed ecologico capace di migliorare l’intero sistema di trasporto su area provinciale", mettendo io relazione la zona sud di

Rimini fino a Riccione, con l’area della stazione, la fiera e altre zone di grande interesse come l’area sportiva di Rivabella, il polo scolastico di Viserba e la nuova piscina.

La pubblicazione del bando di gara avverrà entro la fine del mese e l’aggiudicazione è prevista entro dicembre, con l’avvio delle opere per l’estate 2024. Il Pnrr fissa al 30 giugno 2026 la conclusione dei lavori. Per questo progetto è stato seguito l’iter specifico che consente di fare variante urbanistica e indire le procedura di gara con lo studio di fattibilità rafforzato redatto ai sensi delle linee guida emanate dal ministero dei trasporti. Il tracciato, posizionato sul lato monte della linea ferroviaria Bologna-Ancona, è lungo 4,2 chilomentri con tempo di percorrenza stimato in nove minuti: la frequenza di servizio sarà di cinque minuti. Ai due capolinea si aggiungono le sei fermate intermedie Principe Amedeo, in stazione il polo di attestamento e interscambio del Tpl. E poi San Giuliano, Rivabella, Sacramora, Popilia, a servizio delle diverse funzioni scolastiche, sportive e di servizi; Fiera Est-Teodorico a favore anche del comparto abitativo che insiste nella zona. Con la seconda tratta il tracciato complessivo del Metromare sarà lungo 14 chilometri, con 23 fermate e la possibilità di percorrere l’intera tratta in 31 minuti, attraverso una flotta di 15 mezzi. Ai nove bus attualmente in uso se ne aggiungeranno ulteriori sei, evoluzione degli attuali. La capacità di trasporto in situazioni standard è stimata in 1.800 passeggeri all’ora per direzione, con la possibilità di essere modulato e potenziato in circostanze eccezionali.