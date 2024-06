Dalla strage di Erba a Pierina. Il super investigatore Garofano nominato consulente di Manuela

di Francesco Zuppiroli

Il delitto Paganelli ingloba nuovi protagonisti. Che l’iscrizione di Louis Dassilva al registro degli indagati per l’omicidio di Pierina fosse destinata a smuovere più di qualche acqua, lo si poteva intuire dal grado d’impellenza che nel corso di questi otto mesi è permeato dall’opinione pubblica nel volere dare a tutti i costi un nome e un volto a chi il 3 ottobre scorso ha commesso quel delitto tanto orribile.

E ora, come primo effetto della disposizione degli esami irripetibili – da eseguire l’11 e il 12 giugno ad Ancona e Roma – c’è l’allargarsi del pool difensivo di Manuela Bianchi, inserita in quanto nuora nella lista di persone offese dall’assassinio di Pierina. Oltre all’avvocato Nunzia Barzan e al criminalista e consulente di parte Davide Barzan, ora il fronte di difesa della Bianchi aggiunge un nuovo nome di spicco. In qualità di ulteriore consulente tecnico di parte ha infatti ricevuto l’incarico da parte di Manuela anche il generale Luciano Garofano.

Garofano, biologo ed ex carabiniere, per 14 anni (dal 1995 al 2009) è stato comandante dei Ris (Reparto Investigazioni Scientifiche) di Parma, occupandosi di vari altri casi di cronaca nera di portata nazionale come la strage di Erba, il serial killer Bilancia, il delitto di Novi Ligure, il caso Cogne, il caso Carretta e il delitto di Garlasco. Garofano, che oggi è parte dello staff della trasmissione televisiva ‘Quarto Grado’, rappresenta un’integrazione al pool di parte della Bianchi prima degli accertamenti irripetibili per cui sarà consulente tecnico in tandem con Davide Barzan.

Oltre al generale, i recenti sviluppi d’indagine hanno indirettamente portato all’entrata in scena anche dell’avvocato Marlon Lepera, del foro di Cosenza, in qualità di legale difensore della nipote di Pierina: la giovane 16enne figlia di Manuela e Giuliano Saponi. La giovane, in quanto prossima parente della pensionata uccisa, è stata inserita a propria volta nella lista delle parti offese dal delitto, per cui ora il suo vicino Louis Dassilva è indagato.