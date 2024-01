Dall’app Riccione alle famiglie. Gli albergatori battono cassa

Dalla App Riccione al Festival della famiglie. Federalberghi presenta la lista della spesa in municipio nella riunione del tavolo tecnico sull’imposta di soggiorno. È la prima volta da quando è stata istituita che il Comune riunisce il tavolo. "Abbiamo presentato le cinque azioni che riteniamo essenziali – premette il direttore di Federalberghi, Luca Cevoli (foto) – e altre due che ci auguriamo l’amministrazione avanzi con gli introiti dell’imposta. Ricordiamo anche che l’utilizzo di almeno il 5% del gettito va deciso dalle associazioni e Federalberghi, come da regolamento". Cosa fare con i circa 4 milioni di euro derivanti dall’imposta pagata dai turisti? "Le azioni necessarie sono le seguenti. Rafforzare l’Osservatorio Montanari, uno strumento importante di analisi che può essere ancor più strutturato. Continuare a promuovere Riccione in treno. Riteniamo importante anche costituire un team di giovani professionisti per la formazione di contenuti video, per immagini e racconti sulla città, tra particolarità, eventi e così via. Contenuti che vanno messi a disposizione delle attività commerciali. Diviene necessario procedere con una app Riccione per dare informazioni a 360 gradi al turista, dalle iniziative alla mobilità, le cose da vedere, il meteo e tanto altro. Infine il Festival della famiglia. Identificare la terza settimana di giugno come periodo per le famiglie attuando una forte campagna". Le ultime due azioni chieste si riferiscono "all’impegno nel finanziare le strategie dell’aeroporto Fellini, con nuovi voli per mete turistiche, e agli investimenti in manutenzione nel palas e impianti sportivi".

a.ol.