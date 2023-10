"Danni per migliaia di euro al cantiere della Collegiata"

Il raid vandalico contro il cantiere della chiesa Collegiata è costato diversa migliaia di euro. I danni vanno ancora quantificati con precisione, ma "si sta parlando di una somma importante – conferma l’architetto Mauro Ioli, progettista e direttore dei lavori alla chiesa di Santarcangelo – E non è escluso che possano emergere altri problemi al cantiere, causati dall’agguato di martedì notte, che ancora non abbiamo scoperto". Il cantiere non si è fermato, gli operai stanno andando avanti con altri lavori, quelli che non richiedono l’uso della gru. Gli autori del blitz hanno infatti reciso i cavi elettrici della gru, oltre ad aver causato danni al quadro elettrico generale.

L’episodio è stato denunciato ai carabinieri. Ma sono stati informati anche gli agenti di polizia della Digos, sia per la natura dell’atto vandalico, compiuto da mani ’esperte’, sia per il fatto che non è stato un episodio isolato. C’erano già stati altri vandalismi contro la Collegiata.