Decolla il mare d’inverno. Il Comune rompe il tabù: sì a dehor e cupole in spiaggia

Sul mare d’inverno Rimini ci crede davvero. Con il nuovo piano spiaggia, i titolari di stabilimenti e ristoranti potranno finalmente montare strutture – provvisorie e amovibili – che consentiranno di vivere la spiaggia anche nei mesi più freddi. È una delle novità contenute nel piano dell’arenile, che dopo aver avuto il via libera (dopo 4 sedute e 253 votazioni) in commissione, approderà al voto in consiglio comunale la settimana prossima. Un passo indietro: erano state centinaia le osservazioni presentate da bagnini, associazioni di categoria e ambientaliste, cittadini, allo strumento che detta le nuove linee guida per la spiaggia. E Palazzo Garampi ha accolto alcune istanze e rivisto alcuni aspetti, sottoponendo il piano a una corposa revisione. Sul mare d’inverno, però, tutti d’accordo. Già tempo Rimini crede (e investe) sulla destagionalizzazione della spiaggia. Alcuni stabilimenti e ristoranti da anni sono aperti non solo in estate.

Con il nuovo piano il mare d’inverno sarà alla portata di tutti. Il Comune intende fare un bando per assegnare superfici aggiuntive affinché stabilimenti e ristoranti "possano sviluppare attività sportive, culturali, di intrattenimento anche oltre la stagione estiva". Non solo: vicino a piazze e varchi a mare sarà concesso agli stabilimenti di usare la zona destinata – in estate – agli ombrelloni, per poter organizzare in inverno eventi e manifestazioni. Come? Montando in spiaggia dehor, cupole e altre strutture temporanee. "Per bar e ristoranti – precisa l’assessore al demanio, Roberta Demanio – verranno stabilite, attraverso il bando del mare d’inverno, le tipologie di dehor e verande. Dovranno essere strutture poco impattanti". E ancora: gli stabilimenti balneari che, con il nuovo piano spiaggia, si accorperanno tra loro, avranno la possibilità di montare cupole per coprire "e rendere così fruibili anche in inverno i campi sportivi e altri servizi", come palestre e piscine idromassaggio.

Manuel Spadazzi