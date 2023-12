"Decoro a Borgo Marina, servizio chiesto dal comitato di quartiere"

In merito all’articolo relativo alla multa ai danni di un parrucchiere di Borgo Marina, a causa della tenda logora del negozio che avrebbe violato il decoro urbano, interviene l’assessore Juri Magrini: "Desidero ribadire la correttezza dell’operato della Polizia locale di Rimini, anche in ordine al servizio di vigilanza e tutela del decoro pubblico in via Giovanni XXIII. Durante il suddetto servizio svoltosi martedì 28 novembre, sono state elevate due contravvenzioni per la violazione regolamentare relativa allo stato del tendaggio esterno ad attività commerciali. Una delle due sanzioni è stata comminata a un cittadino italiano (il signore dell’articolo riportato dal Carlino) e l’altra a un cittadino originario del Bangladesh. Non ci sarebbe neanche bisogno di specificarlo, visto che gli agenti della Polizia locale di Rimini e di tutte le città d’Italia eseguono controlli su imprese e esercizi e non in base alla provenienza geografica delle persone. Ma è meglio comunque sottolinearlo. Quello specifico servizio sul decoro di Borgo Marina, con altrettanto specifica richiesta di controllare e verificare tutte le tende esterne ad attività commerciali e pubblici esercizi della zona, era stato esplicitamente richiesto dal Comitato di Quartiere Borgo Marina, durante l’incontro svoltosi con l’amministrazione comunale lo scorso 6 novembre. Oltre alle istanze sulla sicurezza e sull’ordine pubblico, di diretta competenza per legge delle forze dell’ordine, è stata avanzata la richiesta di intensificare i servizi di controllo sul decoro urbano e sulla sosta selvaggia in zona, con preciso e dichiarato riferimento allo stato dei tendaggi esterni. E, al di là dell’episodio richiamato, possono garantire che servizi analoghi ci sono sempre stati, ci sono e ci saranno anche in futuro".