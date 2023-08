Delfini all’alba a Rimini, il video dell’incontro ravvicinato in mare vicino al Rockisland

Rimini, 3 agosto 2023 - Il 'saluto' dei delfini all'alba. Incontro ravvicinato con alcuni delfini ieri mattina per due riminesi. Andrea Arlotti e Maurizio Ricci erano appena usciti in barca quando hanno incrociato gli animali, nel tratto di mare non lontano dal Rockisland.

Delfini in mare a Rimini

Un incontro emozionante, che i due sono riusciti a filmare con lo smartphone. Non è così raro incontrare i delfini al largo di Rimini, ma certamente è meno frequente incrociarli così vicini alla costa.