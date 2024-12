DEMOLITO IL ’MOSTRO’ DI VIA BASSI

Ruspe sull’ex Questura. A quasi a 20 anni dalla fine dei lavori del complesso di via Ugo Bassi (fu ultimato nel 2005), l’11 luglio parte l’intervento di demolizione, dopo l’accordo finamente raggiunto tra la nuova proprietà, la società Ariminum sviluppo immobiliare (Asi), e il Comune. I lavori di demolizione vengono completati a settembre, facendo sparire per sempre il ’mostro’ di via Bassi, la grande vergogna della città. Al posto della mai aperta Questura, per tanti anni simbolo di degrado e ricettacolo di balordi e spacciatori, sorgeranno un supermercato di Esselunga e alcune palazzine residenziali, ma dalle dimensioni ridotte rispetto a quanto Asi chiedeva inizialmente. In cambio il Comune realizzerà case popolari, parcheggi e un parco in parte delle aree di via Bassi cedute da Asi.