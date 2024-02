Derby ad alta tensione. Gli ultrà del Rimini sorvegliati speciali dopo gli ultimi scontri

I tifosi del Rimini sorvegliati speciali dopo i recenti scontri in cui sono stati coinvolti. Prima gli incidenti in occasione della partita casalinga del 14 gennaio contro la Torres. L’altro ieri poi la rissa contro i tifosi del Perugia, prima dell’inizio della gara al ’Curi’, per fortuna subito sedata dalle forze dell’ordine. E venerdì sera si giocherà il derby ad altissima tensione contro il Cesena al ’Romeo Neri’ (calcio d’inizio alle 20,45). Il Gos, il gruppo operativo sicurezza – l’organismo deputato alla sicurezza per gli eventi sportivi – si è già riunito nei giorni scorsi e ha stabilito che ai tifosi del Cesena vengano riservati soltanto i 1.300 posti della curva ospiti: non uno di più, per motivi di ordine pubblico. Ma mercoledì si terrà un nuovo vertice: si stabilirà se adottare anche altri provvedimenti. Quello che è già certo è che la Questura predisporrà al ’Romeo Neri’ un servizio di sicurezza come non si vedeva da tempo, con centinaia di uomini e rinforzi inviati dai reparti mobili di altre province.

D’altra parte i tifosi biancorossi sono sotto osservazione da settimane. Il 14 gennaio, dopo la gara con la Torres, si sono verificati scontri in via Pascoli e dintorni. Durante i tafferugli un’auto dei carabinieri e vari cassonetti dei rifiuti sono stati danneggiati. Il ministero dell’Interno ha disposto un’attività di monitoraggio dei tifosi del Rimini, "al fine di considerare, in caso di reiterazione di episodi che ne evidenzino la pericolosità, gli opportuni provvedimenti". E quanto è accaduto sabato prima della gara a Perugia non depone certo a favore degli ultrà biancorossi. I tifosi umbri sostengono di essere stati attaccati da quelli riminesi, che avrebbero iniziato lanciando una bomba carta. Opposta la versione dei biancorossi. Fatto sta che poi le due tifoserie si sono scontrate affrontandosi a mani nude e con bastoni. Sulla rissa, di cui circolano sui social vari filmati, sta indagando la Digos di Perugia.