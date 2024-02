Scontri tra tifosi prima dell’inizio della partita. A un’ora dal match del Curi, Perugia-Rimini, le due tifoserie sono venute a contatto fuori dallo stadio, sulla sopraelevata e a ridosso del grande parcheggio davanti all’impianto di Pian di Massiano. A iniziare – secondo le ricostruzioni provenienti da Perugia – sarebbero stati i tifosi ospiti del Rimini che avrebbero lanciato una bomba carta verso i sostenitori biancorossi che erano in attesa di entrare allo stadio. Diametralmente opposta la versione dei sostenitori riminesi, secondo cui sarebbero stati i tifosi del Perugia a lanciare la bomba carta prima dell’arrivo dei pulmini.

Fatto sta che dopo il lancio sono partiti gli scontri tra le due tifoserie che sono venute a contatto per qualche minuto prima dell’intervento delle forze dell’ordine che hanno allontanato i supporter delle due squadre. Da ricostruire il tragitto compiuto dalla tifoseria del Rimini che – sempre secondo quanto si apprende da Perugia – si trovava in una zona teoricamente inaccessibile per gli ospiti. Alla fine, grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, si è evitato il peggio.