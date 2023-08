Di che colonia sei? Il film chiude la rassegna

Questa sera alle 21 con il film ‘Di che colonia sei?’ di Riccardo Marchesini si conclude la kermesse ospitata nell’ex colonia Roma. Sedici serate culturali e di intrattenimento con teatro, cinema, musica che hanno fatto registrare numerosi sold out e totalizzare all’incirca duemila spettatori. Questa sera, l’ultimo ballo lo farà il film ‘Di che colonia sei?’ realizzato da Giostra film, in collaborazione con l’associazione Il Palloncino rosso, e con il sostegno della regione Emilia-Romagna attraverso Emilia Romagna film commission. L’ingresso intero costerà 8 euro, il ridotto 6 (offerta valida per under18, over65, YoungER card, tesserati 2023 4terzi APS).

a.d.t.