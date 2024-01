Dilagano gli occhi elettronici. In arrivo altre 113 telecamere. Entro l’anno saranno 422

Se 309 telecamere vi sembran poche... state tranquilli: entro il 2024 salirà a 422 "il network degli occhi elettronici che vigilano sulla città", annuncia l’amministrazione comunale. Che si affretta a precisare: "la corposa rete sarà via via integrata per affiancarsi alla presenza fisica della polizia locale sul territorio". Le videocamere saranno piazzate nei "punti critici e strategici", "luoghi scelti tenendo conto delle esigenze delle forze di polizia e dei cittadini". Ovvero, incroci più importanti, strade di accesso alla città, presidio dei punti più critici". Le 113 new entry di quest’anno saranno piazzati "dal mare alle periferie". Su 113 telecamere, 18 saranno con tecnologia Ocr, capaci di leggere e archiviare la targa dei veicoli in transito e relativa immagine, "dotate di intelligenza artificiale, collegate a un server centrale 24 ore su 24. E 15 con multi ottiche a 360 gradi. Dodici telecamere saranno installate "nell’ambito del progetto Borgo Marina", e 19 per le aree del Parco del Mare.

Il sistema offre la possibilità, per ogni singola forza di polizia, di interfacciarsi con le diverse banche dati dei veicoli... consentendo la possibilità di alert in tempo reale. "Avanza in modo deciso - commenta l’assessore alla sicurezza Juri Magrini - il ‘piano regolatore’ del sistema di video sorveglianza. Una pianificazione che ci consente di avere strumenti molteplici di monitoraggio delle principali vie d’accesso alla città e delle zone più sensibili a presidio del territorio, nell’ottica soprattutto della prevenzione. Un piano che fra il 2023 e il 2024 porterà al sostanziale raddoppio della dotazione per rendere sempre più efficienti le azioni di presidio. Parallelamente potenziamo la sala di controllo. Il tutto nel rispetto delle normative sulla privacy".