Distributore di sigarette assaltato con un palo. Balordo in manette

Assalta un distributore di sigarette in Corso d’Augusto colpendolo con un paletto, ma viene scoperto e finisce in manette. L’episodio è avvenuto giovedì scorso nel centro storico di Rimini, dove gli agenti della polizia di Stato sono intervenuti per fermare il malintenzionato. L’allarme è scattato verso mezzanotte, quando una telefonata giunta al numero unico di emergenza ha informato il personale della questura di Rimini della presenza di un uomo che stava tentando di forzare il distributore automatico di sigarette in una tabaccheria lungo il corso. Gli agenti, arrivati sul posto nel giro di pochi minuti, hanno sorpreso il malvivente mentre cercava di aprire il lucchetto di sicurezza del distributore utilizzando un paletto in ferro. Immediatamente dopo essersi accorto della presenza delle forze dell’ordine, il sospetto ha cercato la fuga, ma è stato prontamente raggiunto e fermato dagli agenti. L’uomo, dopo essere stato identificato, è stato condotto in camera di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo che si terrà nelle prossime ore. Ieri mattina è comparso davanti al giudice del tribunale di Rimini, dove è stato processato per direttissima.