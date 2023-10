Domani l’ultimo saluto a Mariella Gambuti, la cuoca del Casale

Si terranno domani le esequie di Mariella Gambuti, 75 anni, per decenni cuoca dello storico ristorante Il Casale, gestito assieme al fratello Maurizio, per tutti ‘Bango’, spirato un anno fa. La salma, tuttora nella camera ardente del Ceccarini, sarà trasferita nella chiesa parrocchiale di Morciano, comune d’origine, dove alle 15,30 verrà celebrata la messa. Stasera alle 19 è previsto il santo rosario. Tantissimi i messaggi di cordoglio inviati alla famiglia anche tramite social. Il Casale era infatti punto di riferimento per residenti e turisti.