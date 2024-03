Domenica in festa. Mercatini di fiori e antiquariato

San Giovanni in Marignano si prepara per la bella stagione e domenica, dalle 9 di mattina fino a sera, accoglierà nel centro storico mercatini, spettacoli e musica.

In piazza Silvagni e in via Roma, la manifestazione entrerà nel vivo, con il Mercatino di primavera. Fino alle 19, invece, in via Vittorio Veneto, sarà aperto il mercatino mensile di antiquariato, modernariato e collezionismo Il vecchio e l’antico, e quello delle pulci in via XX Settembre. Mercatino di Primavera Casa Matta dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.

Creazione di cesti di vimini in piazza Silvagni,

a cominciare dalle 9 con intrecci di primavera.