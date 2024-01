Donati al Punto Rosa 350 euro per un ecografo

E’ nato un nuovo gruppo di donne, tutte pensionate, a Pietracuta di San Leo. A due mesi dalla costituzione del gruppo ‘La gioventù del tempo che fu’ sono una quindicina le signore coinvolte nel progetto, che si ritrovano due volte a settimana in uno spazio messo a loro disposizione dal comune di San Leo, a Pietracuta. Le signore svolgono attività come la vendita di alcuni oggetti di piccolo artigianato che hanno realizzato prima di Natale: il gruppo ha raccolto circa 350 euro subito devoluti al Punto Rosa. Soldi che serviranno all’acquisto di un nuovo ecografo per la prevenzione senologica nel reparto oncologico dell’ospedale Infermi di Rimini.