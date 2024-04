Dopo 11 anni torna la pallamano al Flaminio. In campo tanti giovani e spazio all’amarcord

Sarà una domenica pomeriggio particolare, quella di domani al Flaminio, con lo storico palazzetto cittadino che tornerà a ospitare un evento di pallamano dopo 11 anni. Nessuna formazione locale è più scesa in campo lì dal maggio 2013, quando gli "Higlanders" di Tony Pasolini batterono Camerano in un match di serie B. Domani alle 15 questo vuoto sarà colmato dalla disputa del "1° Trofeo Rinascita Pallamano Rimini" organizzato dall’omonima associazione che schiererà in campo due squadre giovanili. Oltre ai due team della Rinascita, parteciperanno due gruppi dell’Istituto Comprensivo XX Settembre – Borgese e altre due squadre facenti capo all’Istituto Comprensivo di Igea Marina e al Franchini di Santarcangelo. Si affrontano giocatori e giocatrici nati fra il 2010 e il 2014 in partite di 10 minuti. All’interno della manifestazione saranno ricordati alcuni personaggi che oggi non ci sono più: Alfiero Bugli, Nino De Flavis, Paolo Del Bianco, Athos Taddei e Luigi Vignali. Poi, saranno premiate le giocatrici e il tecnico che hanno portato a Rimini gli scudetti femminili del 1997 e del 1998.