Dopo il boom post-Covid diminuiscono i matrimoni

Dopo il boom registrato nell’arco del 2022, i matrimoni a Riccione lo scorso anno sono tornati ad assestarsi sui numeri prepandemia. Durante il Covid, infatti, tante coppie avevano deciso di rinviare la cerimonia a giorni migliori. Nel registro dello Stato Civile ne risultano registrati 102 contro i 132 del 2022, mentre erano stati 76 nel 2021 e i 59 del 2020, l’anno più nero. Si accorcia la forbice tra i matrimoni civili e quelli religiosi, questi ultimi infatti in proporzione ricrescono: sono 34 quelli celebrati in chiesa, ossia la metà dei 68 officiati in municipio. Tra le 102 coppie convolate a nozze undici erano miste, ossia con uno sposo italiano e uno straniero . Due di queste, una formata da un cittadino britannico e l’altra da una rumena, hanno pronunciato il fatidico sì davanti all’altare, mentre nove sono stati uniti in matrimonio dall’ufficiale dello Stato Civile. In cinque casi i coniugi erano entrambi stranieri.

Per suggellare il proprio amore la gran parte delle coppie ha scelto la residenza municipale, perché non si paga, mentre dopo anni in cui non accadeva, in cinque hanno chiesto come location il Bagno di Fontanelle, che il comune da tempo ha allestito ad hoc. Altri hanno preferito le ville Mussolini e Lodì Fe, solo una coppia ha scelto il castello degli Agolanti. Da notare che varie coppie, dopo essere convolate a nozze in municipio, decidono di celebrare la cerimonia anche in chiesa. Un particolare: allo Stato Civile, guidato da Leila Baratti, sono state registrate nel 2023 anche tre unioni civili.

Altro capitolo è quello degli amori andati in frantumi. L’anno scorso le separazioni sono diminuite, trenta in tutto (dieci in Comune e venti quelle con sentenza del tribunale). Erano state 61 nel 2022 e 58 nel 2021. Aumentano però i divorzi 58 (28 in Comune e 30 con sentenza del tribunale) conseguenti alle separazioni dell’anno precedente. Se ne contavano 39 nel 2022 e 42 nel 2021.

Nives Concolino