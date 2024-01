Dopo le mamme tocca alle suocere. Oggi sarà eletta la nuova ’regina’

Passata la Befana tocca alle suocere. Sarà eletta quest’oggi la più bella del reame per l’anno appena iniziato. Dopo il calendario di Miss Mamma, lanciato in questi giorni, TeMa Spettacolo di Paolo Teti annuncia il gran finale del concorso dedicato alle suocere, giunto alla 30esima edizione. "Quest’anno la gara – spiega Teti – vede in gara diciotto signore di tutte le età, provenienti da tutta Italia, le quali dovranno sostenere alcune prove di abilità, da sole o in compagnia dei propri famigliari, per aggiudicarsi lo scettro e la corona che nel 2023 sono andati alla 54enne padovana Catia Callegaro". Ma su età media ’viaggiano’ le concorrenti?

L’età media delle partecipanti è 56 anni, la suocera più giovane in gara è Ilenia Grechi, romana, di 46 anni; mentre la suocera più ’grande’ è Franca Dovesi, bolognese doc, di 72 anni".

Tra le diciotto madri del figlio (o della figlia) in gara c’è anche la romagnola Claudia Sangiorgi, 70 anni, di Ravenna.

L’elezione di ’Miss Suocera 2024’ si svolge nell’area eventi dell’Hotel Milano Resort, sul lungomare Cristoforo Colombo di Bellaria, ed è patrocinato dal Comune di Bellaria Igea Marina.

L’evento finale sarà condotto da Paolo Teti ideatore e patron di questo e di altri concorsi come appunto ’Miss Mamma Italiana’, insieme alle M mamme miss Laura Pascalone e Serena Pagliarani.

Nella foto: alcune delle protagoniste di ’Miss Suocera 2024’