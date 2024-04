Droga su prenotazione a Rimini: preso il ‘rider’ della cocaina

Rimini, 24 aprile 2024 – Una sorta di ‘rider’ della cocaina che riforniva i clienti di polvere bianca ogniqualvolta ne avevano bisogno. A finire in manette è stato un albanese di soli 21 anni, incensurato, arrestato lunedì scorso dai carabinieri della compagnia di Rimini. Il sospetto degli inquirenti, ora al lavoro per ricostruire la filiera dello spaccio, è che dietro il giovane corriere della droga ci fosse un giro molto più ampio: una specie di call - center dello stupefacente al quale i consumatori abituali si sarebbero puntualmente rivolti per prenotare la consegna di cocaina.

Una volta effettuato l'ordine, non dovevano far altro che presentarsi nel luogo concordato e attendere l'arrivo del 'pony express' per vedersi recapitare le dosi. Un copione che, stando a quanto emerso, si sarebbe ripetuto anche lunedì scorso, quando i militari dell'Arma sono entrati in azione fermando il 21enne albanese. Quest'ultimo aveva appena raggiunto l'auto di un 36enne residente nel Pesarese - il suo cliente - consegnandoli tre dosi di polvere bianca.

I suoi movimenti non sono però passati inosservati e così i militari dell'Arma sono intervenuti, recuperando lo stupefacente. Dopo essere stato identificato, il giovane è stato accompagnato in caserma per gli accertamenti di rito e l'altro ieri è comparso davanti al giudice del tribunale di Rimini dove è stato sottoposto al processo per direttissima. Lo straniero, difeso dall'avvocato Giuliano Renzi, è stato condannato a 1 anno e 6 mesi con la sospensione della pena.