Due scuole al freddo: duemila studenti a casa

Niente lezioni oggi, fa troppo freddo. Resteranno al calduccio a casa proprio circa duemila tra studenti, ovviamente la maggior parte, insegnanti, personale amministrativo e collaboratori scolastici di due istituti superiori cittadini. Lo stop causato da problemi all’impianto di riscaldamento, la centrale termica che hanno in comune due istituti nella zona della Colonnella, il liceo scientifico ’Einstein’ e il tecnico economico ’Valturio’. Ieri una parte delle classi sono rimaste al freddo, ed era decisamente ’il giorno sbagliato’. Per questo "è stata disposta per la giornata di mercoledì – segnala la Provincia di Rimini – la chiusura temporanea dei due istituti scolastici secondari di secondo grado".

"Il non perfetto funzionamento degli impianti termici dei due istituti – prosegue l’ente, che gestisce le strutture scolastiche di secondo grado – che fanno capo ad un’unica centrale termica, registrato negli ultimi giorni ha reso necessario intervenire per la rimessa in funzione degli stessi e per il ripristino dell’idonea temperatura interna nel plesso scolastico".

Fuor di metafora, ieri faceva un freddo cane. Non in tutte le aule, ma per sistemare la situazione è necessario lavorare sulla centrale. Per cui tutti a casa. Rientro previsto domani.

"Il gestore – proseguono da via Dario Campana – è stato tempestivamente attivato dalla segnalazione dei dirigenti scolastici e della Provincia", e "dopo il sopralluogo e le verifiche effettuate, ha cominciato i lavori di ripristino immediatamente al termine delle attività didattiche di oggi" (ieri, ndr).

Uno stop obbligato, firmato dal sindaco Jamil Sadegholvaad, cui spetta questo tipo di incombenza: "Essendo prevedibile che l’intervento non possa essere completato nell’arco di un pomeriggio – conclude la Provincia – e che per le attività che si svolgono all’interno dei due istituti, viste le basse temperature esterne, è necessario assicurare una temperatura interna adeguata, che assicuri la salute degli studenti, del corpo docente e del personale ausiliario, il sindaco ha disposto in via precauzionale la chiusura per l’intera giornata di mercoledì".