E a mister Troise già ci pensa il Pescara

I risultati ottenuti sulla panchina del Rimini non sono passati inosservati. Così, in poche ore Emanuele Troise (foto) ha messo in fila diversi club che stanno pensando a lui per la prossima stagione. Il tecnico campano in serie C ha diversi estimatori. Su tutti il Pescara. Il club abruzzese sta cercando di dimenticare una stagione che non ha rispettato le attese e programmare il futuro. Non senza punti interrogativi. Ma per la panchina, pensando a un Pescara giovane, ha messo gli occhi su Troise, dopo l’avventura in Abruzzo dell’ex giocatore del Rimini, Cascione. Caricarsi addosso la pesante eredità di mister Zeman non sarà facile per nessuno, ma al Pescara i talenti, quando si parla di giovani non mancano di certo. Troise agli abruzzesi piace parecchio, ma il Pescara non è l’unica opportunità per il tecnico che a Rimini, arrivato in corsa con i biancorossi in una situazione di classifica disperata, ha chiuso appena qualche giorno fa al secondo turno dei playoff. Un risultato che fa di Troise uno di quegli allenatori in categoria sul quale mettere gli occhi. Ma il valzer delle panchine in Lega Pro è veramente appena iniziato. E mai come in questa stagione sono tanti i club che hanno deciso di cambiare timoniere. Insomme, c’è da attendersi un bel ballo. Da Nord a Sud d’Italia. Avanti c’è posto.