"E’ chiaro, Ceccarelli non sosterrà più Giorgetti"

"Vedo che c’è una situazione di difficoltà, ma criticare questo scenario da parte mia non sarebbe corretto". Così il segretario del Pd di Bellaria, Nerio Zanzini, sulla questione che divide tra Enzo Ceccarelli e il centrodestra.

La Lega sostiene Filippo Giorgetti, ma Ceccarelli non seguirà il Carroccio a Bellaria. Imbarazzante, non crede?

"Non posso dire se questo crei imbarazzo alla Lega. Non faccio parte di quel partito. Non vorrei entrare nel merito di queste vicende perché riguardano altre forze politiche. Vedo però che c’è una situazione di grande difficoltà, ma non sarebbe giusto criticare questo scenario. Penso che ognuno, in campagna elettorale, abbia il compito di concentrarsi sui propri progetti perché la città ne ha bisogno. Su ciò che sta avvenendo, dall’esterno vedo molto astio. Ma non posso prevedere cosa succederà. E’ chiaro che ci sia un po’ di imbarazzo da parte delle forze politiche, perché soggetti che si sono presentati a nome di determinati partiti, oggi scoprono di non avere più quel sostegno perché hanno scelto strade diverse. Giovanardi o Ceccarelli non sosterranno l’attuale sindaco Filippo Giorgetti".

Per voi è un regalo inatteso....

"La mia concentrazione è tutta e solamente sulla nostra campagna elettorale a sostegno a Ugo Baldassarri. E’ il nostro obiettivo come coalizione ed è il mio personale impegno".

La senatrice Spinelli (Fratelli d’Italia) sostiene che "vadano rispettate le scelte del partito". Condivide questa affermazione?

"Se uno ritiene che le scelte del proprio partito non siano condivisibili ha tutto il diritto di uscirne fuori".

Il centrodestra è spaccato? "Se dopo 15 anni di governo locale il centrodestra si spacca criticando scelte fatte e non fatte, significa che non sono stati anni floridi per Bellaria Igea Marina". Parlando di voi, cosa state preparando per la campagna elettorale a sostegno di Baldassarri?

"Il nostro impegno fino ad oggi è stato sui programmi. Non si possono utilizzare dei programmi standard. Bellaria ha delle richieste specifiche. Inoltre, essendo in un’ampia coalizione, è ovvio che stiamo unendo le nostre forze, ci stiamo confrontando. La settimana dopo Pasqua dovremmo uscire con le linee programmatiche definitive e prossimamente contiamo di uscire con la prima iniziativa pubblica. È importante dialogare con le categorie e portare avanti iniziative tematiche".

Aldo Di Tommaso