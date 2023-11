E il centrodestra sfoglia la margherita. Pontis e Pensalfini sono i ‘papabili’

Con la dipartita di Riccione, dove la giunta Angelini è tornata in municipio scongiurando un ritorno alle elezioni, Misano diventa per il centrodestra la roccaforte della costa dove tentare l’assalto. Misano rappresenta la sfida soprattutto se si pensa che questa volta non si vede all’orizzonte un Cecchetto a drenare voti pesanti ai partiti di centrodestra. Ma con quale candidato giocarsi la partita misanese? Elena Raffaelli per la Lega, Antonio Barboni per Forza Italia e Filippo Zilli per Fratelli d’Italia hanno ribadito che i candidati li sceglieranno i partiti. In casa Lega c’è Veronica Pontis. Nel suo caso si tratterebbe di un bis dopo la sconfitta del 2019. Probabile che FdI cerchi di far pesare il trend nazionale. In casa può contare sull’avvocato Diego Pensalfini, già collaboratore della senatrice Domenica Spinelli, che nelle elezioni del 2019 era nella squadra di Cecchetto.