È la stagione degli asfalti. Operai al lavoro in tutta la città

Si è aperta la campagna asfalti in città da parte della giunta comunale. Nei giorni scorsi Geat ha terminato i lavori di ripristino del manto stradale, con i relativi interventi di preparazione e bonifica, in viale Amantea in zona Fontanelle e in viale Bardia e in viale Rodi in Paese. Sono stati inoltre completati gli interventi di rifacimento del tappetino stradale nella zona del centro sportivo in viale Busseto, nel tratto compreso tra viale Carpi e il parcheggio, e in viale Oriani, tra i quartieri Alba e Marano. Nei giorni scorsi sono stati completati gli interventi sulla pista ciclopedonale di viale Ceccarini a monte della ferrovia, sul lato Rimini. I lavori hanno riguardato anche la bonifica delle radici dei pini. Anche in piazzale Ceccarini gli operai hanno sistemato alcune parti del piazzale per gli avvallamenti provocati dalle radici dei pini, rifacendo i marciapiedi sul perimetro. In ottobre l’intera piazza sarà riasfaltata. Gli interventi di bonifica dalle radici degli alberi hanno interessato anche i viali Da Verrazzano e un tratto di viale Limetani. Limitatamene all’asfalto, il Comune è intervenuto sulla pista ciclabile di viale Berlinguer fino a viale Empoli, un tratto di viale Venezia riaperto al traffico regolare la scorsa settimana dopo gli interventi sulla rotonda all’innesto della nuova bretella di collegamento con via Udine. Altri interventi sono stati completati in viale Giusti e viale Zandonai in pieno centro, e nei viali Saluzzo, Moncalieri e Volpiano al Marano. "Mai impiegate così tante squadre di operai e imprese per decoro e sicurezza" assicura l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola.