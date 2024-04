E’ servita una scala per rompere l’uovo di cioccolato

C’è voluta la scala al direttore delle Befane Shopping Centre di Rimini, Massimo Bobbo, per poter aprire intorno alle 15.30 di ieri pomeriggio il maxi uovo di cioccolato che ha chiuso il lungo fine settimana di festa all’interno del punto vendita. Un momento molto atteso, come ogni anno, soprattutto dai bambini e dai tantissimi clienti del centro commerciale, che fin dalle prime ore del pomeriggio hanno assiepato piazza UniEuro. Un evento ‘dolcissimo’ che è stato accompagnato da laboratori gratuiti per bambini e altre sorprese.