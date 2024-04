Ecco la lista del Pd, Donini: "Un mix di giovani ed esperti"

Paola Donini, segretaria comunale del Pd di Santarcangelo, la definisce "una lista che rispecchia fedelmente quello che è lo spirito del programma del centrosinistra, che vuole unire esperienza e innovazione. La squadra dei nostri candidati al consiglio comunale va in questa direzione: è formata da persone di diverse età che provengono da differenti esperienze". La lista è pronta da qualche giorno e oggi e domani (dalle 10 alle 12) i candidati e i militanti del Pd saranno al banchetto di piazza Ganganelli, per raccogliere le firme necessarie alla presentazione. Tante le new entry accanto ad alcuni consiglieri comunali uscenti e all’assessore Zangoli. Stavolta invece non si candida la Donini. "Una scelta naturale – dice lei – Ho deciso così ricoprendo il ruolo di segretario comunale". Nella lista ci sono Emanuele Zangoli, Francesca Paesini, Yousra Alaja, Marco Fabbri, Michela Mussoni (consiglieri uscenti), Alessandro Astolfi, Sofia Balducci (che è la più giovane con i suoi 22 anni), Giulia Giacomini, Pasquale Guidi, Daniele Foschi, Daniele Mele, Barbara Padovan, Luca Paganelli (il segretario del circolo Pd del centro), Massimo Scarponi, Veronica Tonti e Miriam Zanini. Tra i candidati, Zangoli e Paganelli sono tra quelli che partono in pole position per un posto in giunta nel caso di vittoria alle elezioni di Filippo Sacchetti.

Intanto il candidato del centrosinistra continua la sua campagna elettorale, tra incontri e iniziative. E sabato 7 aprile ci sarà la prima cena di finanziamento della campagna per Sacchetti, organizzata dal Pd di Santarcangelo alla Collina dei poeti. Alla serata del 27 parteciperanno anche Stefano Bonaccini, il presidente dell’Emilia Romagna, e altri big del partito, per tirare la volata a Sacchetti.