Ecco lo sportello che aiuta gli anziani a utilizzare Internet

Apre oggi i battenti lo ’Sportello di aiuto digitale’ a favore della terza età, nato da un progetto dell’associazione per i Diritti degli anziani al quale il Comune ha aderito cofinanziandone le attività. Tutti i mercoledì sarà a disposizione dei cittadini un consulente che fornirà gratuitamente agli interessati un supporto nell’utilizzo di piattaforme e strumenti digitali fondamentali per l’accesso ai servizi: ad esempio, l’utilizzo dello Spid, ormai indispensabile per usufruire di tanti servizi alla persona. Il consulente riceverà dalle 9 alle 12 all’Urp di piazza del Popolo. E’ consigliata la prenotazione, al numero 329.6844333.