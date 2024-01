Economia in lutto. Addio al professor Farneti

Si è spento giovedì Giuseppe Maria Farneti, professore ordinario di economia aziendale e preside, fino al 2006, del corso di laurea di economia e commercio sede di Forlì. Lascia la moglie Loredana e i figli Federica e Francesco. I funerali avranno luogo domani alle 10 nella Chiesa Parrocchiale “San Girolamo” (Marina centro). Originario di Rimini e laureato all’università di Urbino è stato anche presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti nella sua città natale. Lungo la sua carriera ha ricoperto anche ruoli di prestigio, in particolare, nel 1995, è stato membro della commissione del Ministero dell’Interno per la redazione del nuovo ordinamento contabile e finanziario degli enti locali; è stato consulente della segreteria di Stato della Repubblica di San Marino ed esperto della Corte dei Conti.

Autore attento di numerose pubblicazioni, con particolare riferimento ai temi della programmazione, del controllo e delle pubbliche amministrazioni. L’assessore forlivese Valerio Melandri, allievo del professor Farneti, lo ricorda con affetto: "E’ stato un uomo decisivo per la città: il primo preside della nascente facoltà di economia. Tutta la comunità scientifica, di cui faccio parte, gli è grata per i suoi insegnamenti, l’umanità e la collaborazione che ci ha sempre dimostrato. Con il suo impegno, silenzioso e quotidiano, è riuscito a seminare molti talenti, oggi infatti, tanti suoi allievi sono diventati grandi professionisti. Nonostante io, poi, abbia preso una diversa specializzazione rispetto alla sua, mi ha sempre sostenuto lungo il mio percorso per diventare docente".

Farneti, tra l’altro, ha contribuito alla creazione della Facoltà di Economia dell’Università di Ferrara nel 1998, in qualità di componente del consiglio ordinatore insieme a Patrizio Bianchi, che così lo ricorda: "Senza la caratura umana e scientifica di Farneti, ciò che è oggi il Dipartimento di Economia e Management, non sarebbe stato possibile. Il suo insegnamento rimarrà sempre con noi".

Si aggiunge al cordoglio anche la Rettrice Unife, Laura Ramaciotti, già direttrice del Dipartimento di Economia e Management: "Ho ancora di lui l’esempio vivido della passione e visione che mise nella creazione dell’allora Facoltà di Economia e che ci ha permesso di crescere e di contribuire sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo alle missioni dell’Ateneo".