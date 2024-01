Educaid cerca contabile esperto

EducAid è una ong che opera da oltre vent’anni in campo socio-educativo a livello interculturale e internazionale. La sua sede è principale a Rimini, è stata fondata da due autorevoli realtà cittadine: il Ceis (Centro Educativo italo svizzero) e la cooperativa sociale Il Millepiedi. L’attività di EducAid è svolta in partenariato con i dipartimenti di scienze dell’educazione delle università di Bologna e Macerata, con agenzie delle Nazioni Unite (Unicef, Oms, Undp, Ocha, Echo), con enti locali e associazioni della società civile. "La nostra missione specifica – spiega il direttore Riccardo Sirri – è intervenire nella cooperazione internazionale, per potenziare e rinforzare le capacità di risposta dei diversi sistemi educativi ai bisogni di tutti i bambini e al contempo promuovere il rispetto dei diritti umani, con particolare riferimento ai più deboli e alle minoranze. Dalla nostra fondazione abbiamo realizzato progetti in Armenia, Azerbaijan, Bosnia, Bulgaria, El Salvador, Kenya, Kosovo, Libano, Macedonia, Palestina, Moldova, Romania, Senegal, Serbia, Tunisia". Attualmente EducAid offre due opportunità di inserimento nel suo organico. La prima figura ricercata è quella di un responsabile amministrativo, a cui vengono richieste una formazione contabile e capacità maturate nel settore. La seconda ricerca riguarda un giovane tra i 18 e i 29 anni interessato a svolgere il servizio civile presso l’organizzazione, con il progetto "Giovani per i diritti umani". È previsto un impegno di 25 ore settimanali a fronte di un’indennità mensile di 507,30 euro a partire dal prossimo maggio. Naturalmente le due inserzioni si rivolgono sia a uomini che a donne. Ulteriori requisiti e qualsiasi informazione su contratto e mansioni sono pubblicati sul sito www.educaid.it alla voce ‘Lavora con noi’. Per informazioni si può telefonare al numero 0541.28022 oppure inviare una mail a educaid-ngo@educaid.it.