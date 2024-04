Estate di musica. All’Arena arrivano i Ricchi e Poveri

Un altro super ospite all’Arena della Regina. L’ultimo annuncio è quello de’I Ricchi e Poveri’ in concerto il 3 agosto a Cattolica, che sarà l’unica data in Riviera. Sull’onda del grande successo sanremese con il brano “Ma non tutta la vita” (etichetta DM Produzioni su licenza Carosello Records) certificato Disco di Platino da FIMI/GfK e dopo la pubblicazione di otto remix con il coinvolgimento di alcuni tra i più apprezzati talenti del clubbing made in Italy, il Ricchi e Poveri Tour farà tappa a Cattolica, con uno show che sarà una coinvolgente festa popolare che ripercorrerà oltre 50 anni di carriera sino all’ultimo tormentone sanremese “Ma non tutta la vita”.