Europarlamentare del Pd ha incontrato cooperative pescatori e Fondazione cetacea

In missione per salvare la Blue economy. L’europarlamentare del Pd e vicepresidente del gruppo Elisabetta Gualmini, e la consigliera regionale del Pd Nadia Rossi hanno incontrato alcune realtà del settore ittico romagnolo. Prima l’incontro a Rimini con le cooperative di pescatori, in cui si è discusso anche delle quote di ripartizione del tonno rosso. Poi la visita alla start-up ‘Mariscadoras’, società che commercializza il granchio blu, e il sopralluogo a Riccione nella sede della Fondazione Cetacea.