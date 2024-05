Europei dei Piccoli Stati. San Marino punta all’oro

Alla ricerca dell’oro. Parte con obiettivi chiari, la Nazionale di volley femminile sammarinese, impegnata da domani agli Europei dei piccoli stati organizzati proprio in repubblica. Squadra di livello, quella di coach Cristiano Lucchi, con avversarie toste ma senza timori di sorta. Sono quattro le squadre partecipanti e la formula prevede un girone all’italiana, con la prima che si aggiudicherà l’oro. Si gioca alla palestra Casadei di Serravalle e si parte domani con Scozia – Irlanda alle 17, mentre di sera, alle 20.30, la nazionale di casa debutterà contro l’Irlanda del Nord. Sabato alle 17.30 Irlanda del Nord – Scozia, alle 20.30 San Marino – Irlanda. Domenica, infine, Irlanda contro Irlanda del Nord alle 14.30 e San Marino – Scozia alle 17.30. Un ultimo atto che potrebbe valere come ipotetico spareggio per l’oro, qualora le due contendenti dovessero presentarsi all’ultimo appuntamento imbattute. "Difficile capire la forza degli avversari, oggettivamente in giro c’è poco materiale sul quale fare scouting – dice Cristiano Lucchi (nella foto a sinistra) -. Forse la Scozia ha qualcosa di più delle altre dal punto di vista fisico, ma vedremo meglio all’inizio della manifestazione. L’obiettivo è quello di centrare il podio e anche di vincere l’oro. Le ragazze stanno bene e sono anche stimolate dal fatto di giocare in casa. Intanto pensiamo a cominciare bene, sono molto fiducioso. Abbiamo nelle corde la possibilità di fare un bel torneo". Il metallo più prezioso manca alla nazionale sammarinese dal 2002. Poi sono arrivati altri piazzamenti di prestigio e anche medaglie, come l’argento del 2011 e il bronzo del 2022. "Un applauso all’attività virtuosa della Federazione volley, intercettare e organizzare eventi internazionali non è semplice – dice il Segretario di stato allo sport, Teodoro Lonfernini (nella foto a destra)-. La speranza è quella che l’albo d’oro possa essere arricchito ancora una volta, ma la certezza è che sarà un bellissimo evento". Il movimento pallavolistico del Titano mostra numeri importanti, con 150 tesserati maschili e 300 femminili nelle giovanili. "La Nazionale maggiore rappresenta il punto di arrivo di un percorso di crescita tecnica che parte dal minivolley e dai bimbi di 6 e 7 anni – dice il vicepresidente della Fspav, Marco Gatti -. Le nostre future nazionali nascono da qui". Questo il roster a disposizione di Lucchi. Alzatrici: Casadei e Stefanelli. Opposto: Tura, Rossi e Pedrelli. Libero: Pasolini (capitano) e Vaselli. Schiacciatrici: Ricciotti, Magalotti, Ghinelli, Renzi, Menicucci. Centrali: Muccioli e Guerra.

Loriano Zannoni