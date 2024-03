Eurovision,. Megara sul palco il 9 maggio

Saranno in gara nella seconda semifinale, giovedì 9 maggio, i Megara, e saliranno sul palco per 11esimi con la loro ‘11:11’. Con l’ordine di esibizione dei concorrenti delle due semifinali di Malmo 2024, appena diffuso da Ebu e Svt (il servizio pubblico svedese), la prossima edizione dello ‘show dei record’, come viene definito internazionalmente l’Eurovision Song Contest che conta su almeno 200 milioni di telespettatori nel mondo, entra nel vivo della gara. Le due semifinali andranno in onda martedì 7 e giovedì 9 maggio in prima serata su Rai 2 e RaiPlay oltre a essere trasmesse su Rai Radio 2 e sul Canale 202 del digitale terrestre. La finale invece andrà in onda sabato 11 maggio, sempre in prima serata, su Rai 1 oltre che su Rai Play e Rai Radio 2. A partecipare all’edizione di Malmo, in rappresentanza di 37 nazioni, saranno ventisette cantanti solisti (diciotto donne, nove uomini), sette duetti e tre gruppi.