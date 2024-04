Eventi a Villa Mussolini, quel che resta del ponte

Il ponte del 25 aprile non è finito. Diversi gli appuntamenti da non perdere. I visitatori potranno approfittare delle aperture straordinarie per visitare la mostra ‘Vivian Maier. Il ritratto e il suo doppio’ e scoprire il talento della fotografa americana. La mostra è ospitata nelle sale di Villa Mussolini, orario continuato dalle 10 alle 20. Proseguono i laboratori nella serra del Giardino sul mare, sempre a Villa Mussolini i piccoli e i grandi potranno cimentarsi con la creatività a tema botanico dei laboratori in programma sabato e domenica. Oggi dalle 16 i bambini potranno cimentarsi con argilla e fiori essiccati.