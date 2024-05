Eventi in piazza: si candida solo Radio Deejay

Tanto rumore per nulla. Una sola busta è arrivata alla Palariccione entro le 12,30 di ieri mattina, alla chiusura della manifestazione di interesse per l’organizzazione dei concerti e degli eventi in piazzale Roma nel mese di agosto. Ed è quella di Radio Dejay. "Noi ci siamo, come avevamo detto" premette Linus, direttore artistico della radio. "Abbiamo presentato la nostra proposta, ora attendiamo i tempi tecnici". Nei prossimi giorni seguirà la normale trafila fatta dell’apertura della busta e conseguente verifica dei requisiti del proponente. Difficile nutrire dubbi sulla completezza dell’offerta di Radio Deejay visto il rapporto pluridecennale con Riccione. Peraltro si tratta dell’unica proposta arrivata, nonostante nelle settimane precedenti, negli uffici della società che gestisce il palazzo dei congressi, siano arrivate diverse richieste di approfondimento da parte di agenzie per capire termini e impegni richiesti dalla manifestazione di interesse.

Alla fine, tuttavia, a proporsi per organizzare il palinsesto di eventi ed iniziative in piazzale Roma nel cuore dell’estate è stata la sola Rado Deejay. "Dunque – riprende Linus – al di là delle chiacchiere nessun altro si è presentato". I tempi per l’aggiudicazione richiederanno altri giorni. In attesa di capire se arriverà il via libera, l’estate sarà ormai alle porte e organizzare un palinsesto come quello richiesto da Palariccione e amministrazione comunale non sarà affatto semplice. Su questo è lo stesso Linus a rassicurare: "In tutti questi anni a Riccione abbiamo maturato tanta esperienza per organizzare il palinsesto estivo". Insomma, i tempi non preoccupano.

Piazzale Roma sarà ancora una volta la casa della musica, dei concerti, dei talenti emergenti e dello sport. Sarà un’altra estate con Radio Deejay dopo le fibrillazioni nate in passato e nel Natale scorso quando la Palariccione, su mandato della commissaria prefettizia, aveva trovato un accordo con la Radio per gli eventi tra Natale e Capodanno, ma l’amministrazione rientrata in sella a novembre aveva deciso per un altro tipo di offerta per le festività. In primavera la decisione della giunta di affidare la gestione degli eventi estivi alla Palariccione e al suo amministratore unico, Eleonora Bergamaschi, che con Radio Deejay mantiene buoni rapporti.

Oggi l’estate di Riccione è nella busta arrivata al Palas, e all’interno c’è Radio Deejay.

Andrea Oliva