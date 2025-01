Ex Questura, in ritardo i cantieri per il supermercato e le palazzine

"Abbiamo un po’ di ritardo sulla tabella di marcia. Ma siamo fiduciosi che tutto si definirà entro febbraio, secondo gli accordi generali col Comune". Marco Da Dalto, responsabile di Rimini Life, il progetto di riqualificazione dell’area ex Questura portato avanti da Ariminum Sviluppo Immobiliare (Asi), fa il punto sui futuri cantieri dopo la demolizione del ’mostro’ di via Ugo Bassi: "I lavori procedono. Dopo la demolizione dell’ex questura siamo impegnati con gli interventi sulle parti interrate, che fra pochi giorni finiranno". Da Dalto invita i cittadini a un nuovo incontro pubblico, dopo quello avvenuto lo scorso settembre, per fare il punto e "condividere i lavori svolto e il programma di quelli dei prossimi mesi". L’incontro si terrà domani sera alle 19 al Centro congressi Sgr in via Chiabrera. "I primi obiettivi – continua – sono già stati raggiunti: un’area pregiata della città ha visto ripristinate le condizioni di sicurezza urbana ed è stata avviata la rigenerazione che vedrà la realizzazione di palazzine residenziali pubbliche e sociali, una nuova viabilità, una rotatoria che metterà in sicurezza l’incrocio tra la via Bassi e la nuova via Damerini, parchi attrezzati e parcheggi". Avanti tutta, dopo i nuovi ritardi accumulati.

"In queste settimane – spiega ancora Da Dalto – abbiamo dialogato con i cittadini sugli effetti prodotti da un cantiere che è oggettivamente enorme, risolvendo le criticità che inevitabilmente sono emerse. Ora invitiamo tutti i residenti al nuovo incontro nel quale potremo approfondire le prossime fasi, mentre si stanno definendo alcuni passaggi dell’iter burocratico, per il quale abbiamo qualche ritardo. Siamo fiduciosi che tutto si definirà entro febbraio, secondo gli accordi generali col Comune di Rimini". Per la demolizione delle parti fuori terra (100mila metri cubi su un’area di 6 ettari) Asi aveva preventivato circa 2 milioni di euro di spesa. Dopo la rimozione delle parti interrate partiranno a breve i lavori per le palazzine e per il nuovo supermercato a marchio Esselunga, da ultimare in 18 mesi.

Mario Gradara