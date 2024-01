Fabio De Luigi presenta il film al Supercinema: biglietti esauriti da giorni

I biglietti sono stati ’bruciati’ in pochi giorni. Sarà un Supercinema da tutto esaurito quello che accoglierà stasera Fabio De Luigi, che presenta nella sua Santarcangelo 50 km all’ora, il film che lo vede protagonista insieme a Stefano Accordi. De Luigi, che è anche regista della pellicola, sarà in sala per presentare il film e salutare il pubblico di casa. L’appuntamento è per stasera alle 21, ma inutile è presentarsi senza biglietto: tutti i posti disponibili sono esauriti da giorni. Con 50 km all’ora De Luigi racconta la storia di due fratelli che si ritrovano dopo tanti anni al funerale del padre. Tra i rancori del passato e l’affetto che sembra sopito, i due affrontano un lungo viaggio per portare le ceneri del padre accanto a quelle della madre, seguendo le sue ultime volontà, a bordo di due motorini scassati, da loro costruiti quando erano ragazzi. Un viaggio lungo l’Emilia Romagna, dagli Appennini al mare, tra avventure, emozioni, risate. Distribuito in quasi 400 sale, il film sta riscuotendo un buon successo e ha incassato già quasi 2 milioni.