Ferito nel cantiere della stazione: grave operaio

È in gravi condizioni l’operaio di 32 anni trasportato al ’Bufalini’ di Cesena, dopo il terribile incidente che l’ha coinvolto ieri in tarda mattinata. L’allarme è scattato poco dopo le 12. Il giovane era impegnato con alcuni colleghi nel cantiere in corso sulla linea ferroviaria, vicino alla stazione di Santarcangelo, quando è stato centrato in pieno volto da una scheggia di ferro, dopo l’improvvisa esplosione di un pneumatico. Dopo le prime cure sul posto, l’operaio è stato portato in elicottero al ‘Bufalini’ di Cesena. A preoccupare sono soprattutto le ferite e i traumi al volto. Ieri pomeriggio è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. L’uomo è tuttora ricoverato in rianimazione, la prognosi è riservata.

Ancora da ricostruire la dinamica esatta dell’incidente. Sul posto ieri mattina, insieme ai sanitari del 118, sono intervenuti anche i carabinieri di Santarcangelo e gli ispettori del servizio per la prevenzione e la sicurezza degli ambienti di lavoro. Sono stati già sentiti i colleghi dell’operaio ferito, e sono stati fatti i rilievi per capire se siano state rispettate tutte le norme sulla sicurezza nei cantieri.