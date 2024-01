Fermi tutti, c’è il Sigep. Settanta agenti in campo per scongiurare il traffico

Fermi tutti, c’è il Sigep. Ieri, nella prima vera giornata da bollino rosso per le strade riminesi, è andato in scena quanto ci si aspettava. Code di veicoli fermi sulla statale, sulla va Marecchiese e nella zona nord della città, come via Coletti ad esempio dove la circolazione è andata in forte sofferenza, ed anche sull’asse via Roma-Matteotti. Ieri i vigili sulle strade nell’arco della giornata sono stati una settantina. Al mattino la priorità per gli agenti della municipale è stata gestire i flussi di auto in arrivo alla Fiera evitando che il traffico attorno ai padiglioni si bloccasse rendendo impossibile accedere al salone e bloccando di conseguenza anche gli assi viari nella zona di Rimini nord.

Le maggiori difficoltà si sono registrate tra le 8,30 e le 10,30, orari di accesso al Sigep per gli espositori e successivamente i visitatori. Arrivi che si sono sommati a quelli di un normale lunedì lavorativo e scolastico. Lunghe code sulla statale 16, anche n corrispondenza delle nuove rotonde con la via Coriano e la consolare per San Marino. Per larga parte della mattinata la fila di auto in arrivo da sud si formava all’altezza del centro commerciale Le Befane. L’intenso traffico nelle vicinanza della Fiera ha finito per avere ripercussioni anche sulla via Marecchiese nel tratto a mare della Ss16. Ancora alle 11 del mattino la coda di veicoli fermi partiva poco dopo la rotonda di Castel Sismondo in via Valturio arrivando fino alla rotonda con lo svincolo per la statale. I problemi con i traffico sono poi ripresi nel tardo pomeriggio in concomitanza con l’uscita di visitatori ed espositori. Va anche detto che il Sigeo rappresenta un evento limite per la mobilità della riviera e non solo per il traffico veicolare. Anche i treni che fermano alla stazione della Fiera sono stati riempiti dal popolo del Sigep, e non sono pochi trattandosi di svariate decine di corse nell’arco della giornata. Potenziati anche i mezzi pubblici con il 9-shuttle che porta in stazione dove ad attendere c’è il Metromare per portare i visitatori verso gli hotel della zona sud e di Riccione. Per oggi è previsto il bis con condizioni limite per la viabilità. Sarà potenziato il numero delle unità di Polizia locale a presidiare incroci e rotatorie dislocate in zona Fiera e lungo tutte le arterie principali. Un piano straordinario che vede impegnati sulla strada almeno 70 agenti su tre turni, coordinati da tre ufficiali e da un’unità di coordinamento.

Andrea Oliva