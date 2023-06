Festa a sorpresa per la maestra pensionata

E’ stata una delle colonne tra le insegnanti elementari ’di stanza’ a Bellaria Igea Marina. E adesso, dopo quarant’anni di lezioni, compiti, ripetizioni e grande attenzione a tutti i suoi ’bambini’, Paola Soleri è arrivata ai suoi ultimi giorni di scuola. Si appresta ad andare in pensione. E per festeggiarla i suoi alunni attuali e quelli di diverse generazioni passate le hanno fatto una splendida sorpresa. Si sono ’schierati’ all’uscita della scuola Ferrarin, dove la maestra tiene le sue lezioni, con tanto di carteli, striscioni e splendido mazzo di fiori. Gli ex alunni si erano riuniti davanti all’ingresso della scuola in tempo per la campanella delle 12,30. Quando è uscita la maestra Paola si è trovata una folta schiera di scolari, dalla classe 1979 in poi, tutti riuniti in un affettuoso gigantesco abbraccio. L’insegnante, classe 1955, è stata applaudita e omaggiata di vari mazzi di fiori ma sopratutto dall’affetto di tutti i suoi ’bambin’. Alcuni addirittura già genitori di nuove generazioni di suoi alunni. Dopo il brindisi - cui ha preso parte anche il sindaco Filippo Giorgetti - sono seguite foto di gruppo, racconti di aneddoti e ricordi. "Sono meravigliata, sorpresa e commossa, ringrazio di cuore tutti i miei ragazzi", ha detto l’insegnante.

Maestra elementare a Bellaria Igea Marina dal 1984 - anno in cui la Apple presenta il primo computer Macintosh, e Bruce Springstin presente Born in the Usa - Paola fa il suo esordio in cattedra alla scuola elementare (allora si chiamava così l’attuale primaria) Tre Ponti, in zona Cagnona, poi riceve incarichi di insegnamento a Igea Marina e infine alla Ferrarin, dove è tuttora una colonna portante. Figlia d’arte (sua mamma Altea Capanni, mancata diversi anni fa, prima di fare l’albergatrice è stata a sua volta maestra), Paola è una persona solare, aperta, comunicativa. Una maestra dalla verve entusiasta ed energica, appassionata del suo lavoro, che ha intrapreso dopo aver collaborato da ragazza per qualche anno nell’hotel di famiglia. Un’insegnante molto amata che grazie alla sua simpatia si è sempre guadagnata l’affetto di tutti i suoi ex alunni. Anche e soprattutto di quelli più in difficoltà, mai lasciati indietro ma anzi, apprezzati e ascoltati. La sua è stata per decenni una forza contagiosa per chiunque le stesse accanto, dagli scolari alle colleghe, dai tirocinanti ai collaboratori scolastici.

Mario Gradara