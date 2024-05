Festa al Parco del Gelso, dai sub di Oink Diving trecento euro per lo Ior

Raccolti 300 euro, già donati allo Ior durante la ’Sagra di Igea’ di inizio maggio al Parco del Gelso, organizzati da un gruppo di ragazzi per rivitalizzare lo spirito identitario. Oink Diving Club (club subacqueo con sede in via Tibullo a Igea ), attraverso il gioco goliardico ’Sguazzabel’, che prevedeva di far finire in acqua un volontario col lancio di palline , ha raccolto 300 euro - "ora donati all’Istituto per la ricerca sui tumori Ior di Rimini", spiegano i promotori: "una piccola goccia nel mare, per noi sub sinonimo di vita e amore".