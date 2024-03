Festa della donna, tutte le iniziative

Un mese intero dedicato alle donne con un calendario di concerti, film, letture, presentazione di libri, spettacoli e installazione di una targa alla panchina rossa di piazza Roosevelt. A Cattolica torna "Marzo per Lei", la rassegna che dal 5 al 23 marzo animerà la città con iniziative per riflettere sulla condizione della donna, in diversi luoghi di Cattolica, dal Salone Snaporaz, al Centro Culturale Polivalente e Palazzo del Turismo.

Ad aprire il cartellone, martedì 5 marzo, alle ore 21, al Salone Snaporaz, sarà lo spettacolo "Mundaris", concerto del Coro delle Mondine di Novi di Modena che chiude la rassegna "Musica per la Regina", della direttrice artistica Michela Tintoni. Le voci delle mondine, sotto la conduzione di Fulvia Gasparini, raccontano storie di piccole grandi donne, grandi madri attraverso uno spettacolo dedicato alla forza, alla tenacia, alla lotta per i diritti, alla passione delle donne. Momento di raccoglimento l’8 marzo, alle ore 20.15, con l’installazione di una targa alla panchina rossa di piazza Roosevelt dove saranno anche apposti dei biglietti realizzati dal Centro giovani in ricordo delle donne uccise nel 2023. Di sera, alle ore 21, al Salone Snaporaz, poi la proiezione in anteprima del film "Tatami", storia di una donna in lotta per la libertà, e dibattito. Ingresso libero e gratuito. Il 13 marzo, alle ore 21, sempre al Salone Snaporaz, sarà offerta la visione del docufilm "Il Popolo delle donne" e a seguire, interventi del Centro antiviolenza e dell’artista Mauro Drudi, che è anche autore della grafica del manifesto "Marzo per Lei". Il 20 marzo, alle 21, allo Snaporaz, andrà in scena "Suite", lo spettacolo di Club Alieno, compagnia nata all’interno di Cuore 21.

l.p.