Festa di Carnevale al Palasport: giochi, musica e solidarietà

Grande festa di Carnevale targata Dinamo Pallavolo e Idea Volley, patrocinata dal Comune di Bellaria Igea Marina, sabato a partire dalle 18 al Palazzetto dello Sport di viale Ennio. La bambine e i bambini del settore giovanile delle due società e non solo, con le rispettive famiglie, riempiranno il Palasport per festeggiare insieme il Carnevale in una serata che prevede giochi, musica e la tradizionale ‘ligaza’ alla romagnola per banchettare tutti assieme. "Parole d’ordine dell’evento, mascherarsi e divertirsi – anticipano gli organizzatori –. Per questo, non mancheranno durante la festa le sfide per assegnare alcuni premi speciali: dedicati a chi avrà la maschera più bella o quella più originale, ma anche premiando il gruppo squadra più numeroso e quello col miglior travestimento a tema collettivo". Non solo festeggiamenti però al centro dell’attenzione, perché, come ribadisce l’organizzazione, questo vuole essere soprattutto un Carnevale a fin di bene. "Al di là della festa, dei giochi e del divertimento, per noi questo momento nasce soprattutto a scopo benefico – dicono Elisa Imolesi e Morena Baschetti, due tra le promotrici dell’evento –. Grazie alla collaborazione di due importanti associazioni come la Caritas e il Centro di aiuto alla vita di Bellaria Igea Marina, che saranno presenti alla festa con due gazebo dedicati, intendiamo infatti raccogliere generi e beni di prima necessità da devolvere a cittadini della nostro territorio in condizioni di fragilità. Pertanto ci auspichiamo una grande partecipazione e un generoso aiuto da tutti coloro che accorreranno al Palasport, per unire il clima di festa a un piccolo aiuto per chi ne ha più bisogno".