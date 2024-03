Festa di primavera con giochi e uova

Torna per il secondo anno, la tanto attesa ‘Festa di primavera’, oggi al parco del Gelso e all’isola dei Platani, organizzata dall’associazione Banca del tempo. Un pomeriggio ricco (dalle 15 alle 18.30) con eventi a misura di bambino ma iniziative anche per adulti. Ci saranno le letture di libri con le ‘fate animatrici’ per i piccolissimi, una maxi caccia al tesoro per i più grandicelli. In programma anche la mostra scambio e del riuso con giocattoli e oggettistica, ma anche tanti giochi (anche della tradizione) e attività di gruppo. In piazza Don Minzoni torna il Ludobus Scombussolo con anche dei laboratori creativi e sarà presente lo staff del Centro per le famiglie di Bellaria Igea Marina, per far conoscere servizi e attività ion programma ogni mese sul territorio. A tutti i piccoli ospiti sarà consegnata poi la tanto amata cioccolata e gli ovetti in vista della Pasqua. L’evento è gratuito.