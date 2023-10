Fiaccolata di preghiera per la pace

La messa in piazza e la fiaccolata per la pace. Rimini si avvicina alla giornata di sabato in cui verrà festeggiato il santo Patrono, Gaudenzo. La festa segna inoltre l’inizio ufficiale del nuovo anno pastorale. "Nella solennità di San Gaudenzo – dice il vescovo Nicolò Anselmi – la nostra chiesa locale si ritrova e si manifesta nella sua unità: che il senso della Diocesi fiorisca nel cuore di tutti i pastori e i fedeli della comunità cristiana riminese". Il patrono verrà ricordato sabato con la messa alle 10,30 sul sabato della parrocchia di San Gaudenzo, in piazza Mazzini. La messa sarà presieduta dal vescovo Nicolò. Alle 16 in sala San Gaudenzo, nella Curia vescovile, il vescovo incontrerà le autorità civili e militari. In basilica cattedrale alle 17,30 si svolgerà la celebrazione eucaristica. Ai fedeli partecipanti è concesso il dono dell’indulgenza plenaria. "Il vescovo Nicolò invita tutta la comunità diocesana alla celebrazione del patrono della città e della nostra Diocesi – dice il vicario generale don Maurizio Fabbri –. È l’occasione per stringersi tutti, presbiteri, diaconi, consacrati, aggregazioni laicali, operatori pastorali, attorno al nostro pastore per dare inizio al nuovo anno pastorale".