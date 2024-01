Fiera blindata dopo il caos a Vicenza Lollobrigida ’incorona’ Rimini: : "Questa è una terra di eccellenze"

Code ovunque. All’uscita dei caselli dell’autostrada. Sulla Statale 16. Ai vari ingressi della Fiera. E oggi andrà anche peggio, sulle strade di Rimini. Effetti collaterali del Sigep, che ancora una volta si conferma la fiera di maggior successo di Rimini, ma anche quella con il maggior impatto sul traffico, nonostante il potenziamento di treni, bus e navette e il dispiegamento di agenti della polizia locale per limitare i disagi. Maxi controlli fuori e dentro la Fiera, blindata più del solito ieri dalle forze dell’ordine. E non solo per l’arrivo del ministro all’agricoltura e alla sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida. Si temevano altri disordini dopo quanto è accaduto a Vicenza, con i disordini provocati dai militanti dei centri sociali che protestavano per la presenza di stand israeliani alla manifestazione Vicenzaoro. Quest’anno al Sigep non ci sono espositori da Israele, ma visto il clima che si è creato dopo gli attacchi israeliani nella striscia di Gaza in risposta agli attentati di Hamas, la Questura ha rafforzato i controlli.

Ieri al Sigep è stata la giornata di Lollobrigida e del re della pasticceria italiana Iginio Massari. Insieme hanno partecipato a un convegno di Ismea, e il ministro ha annunciato che è quasi pronta la legge che istituirà la figura di ‘Maestro dell’arte della cucina italiana’. Norma che Lollobrigida ha ribattezzato ‘legge Massari’ "per riconoscere a pieno titolo la paternità al maestro – dice il ministro – Offriamo a Iginio Massari la guida della commissione che sarà incaricata di giudicare tecnicamente la qualità dei maestri meritevoli del nuovo riconoscimento". Lollobrigida ha ricordato che "proprio un anno fa qui Sigep avevamo preso l’impegno con Massari di una legge per premiare i maestri della cucina italiana". Un impegno mantenuto.

Durante la sua visita al Sigep ieri il ministro ha elogiato più volte Rimini: "In questa terra – sottolinea Lollobrigida – c’è ricerca, qualità, capacità di trasformare prodotti eccezionali in valore aggiunto. E questa sfida si raccoglie anche con il sistema fieristico funzionante".

ma.spa.