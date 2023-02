Fiera, boccali di birra in fermento La nuova sfida adesso è nel food

Supportare e rilanciare tutta la filiera del beverage. Questo l’obiettivo di BBTech Expo, la fiera professionale delle tecnologie e materie prime per birre e bevande di Italian exhibition group, che riunisce alla Fiera di Rimini dal 19 al 22 febbraio la più completa rassegna su impianti di processing e filling, materie prime, imballi, attrezzature e servizi per la produzione di birre e bevande. Tra i punti di forza di questa quinta edizione l’offerta formativa e convegnistica che coinvolge rappresentanti del mondo accademico provenienti dall’Università degli Studi di Udine e di Perugia, tra i pochi atenei italiani a contemplare percorsi di studi e centri di ricerca specificamente dedicati al mondo della birra.

Grazie alla contemporaneità con Beer&Food Attraction e con International Horeca Meeting di Italgrob, Rimini diventa per quattro giorni lo scenario di un unico grande appuntamento di business, formazione, aggiornamento e networking che copre tutti gli aspetti dell’industria del beverage. Dedicata esclusivamente ai professionisti del settore, a BBTech Expo i produttori di macchine e impianti trovano opportunità di business con le aziende espositrici di birre e bevande di Beer&Food Attraction.

Sono circa 100 le aziende espositrici, provenienti prevalentemente dall’Italia ma anche da Belgio, Germania e Regno Unito, tutti contraddistinti da una lunga tradizione birraia, seguiti da Spagna e Francia e, fuori dal territorio europeo da Turchia e Usa. La piattaforma di business meeting, realizzata in collaborazione con Ice-Agenzia del ministero degli Esteri, mette in contatto gli espositori con 46 top buyer internazionali provenienti da 15 paesi (in particolare Spagna, Gran Bretagna, Repubblica Ceca, Finlandia e Israele) con l’obiettivo di connettere domanda e offerta attraverso un’agenda programmata di incontri da sviluppare in fiera.