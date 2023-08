Figuranti Romani chiudono i Laboratori Estivi del Museo di Riccione

Saranno quindici i figuranti della Legio VI Ferrata in costume romano a chiudere questa sera con una loro performance i laboratori estivi del Museo del Territorio di Riccione, che hanno avuto un buon riscontro da parte dei bambini e anche dai loro genitori. A differenza di quanto annunciato, causa previsioni meteorologiche non favorevoli, la festa di chiusura non si terrà al Castello degli Agolanti, ma al centro della Pesa. L’iniziativa, che si terrà dalle 21, è a ingresso gratuito.